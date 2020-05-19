В Раде одобрили вещание украинских каналов на временно-оккупированных территориях

Верховная рада сегодня одобрила во втором чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины", предусматривающий телевещание государственного канала на территории Донбасса и Крыма, которые временно не подконтрольны украинскому руководству. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Теперь мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями являются, например, Беларусь и Молдова).

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подробнее разъяснил новации принятого закона:





программы мультимедийной платформы иновещания Украины производятся на украинском языке, а также на других языках; МПИУ создает и распространяет информационный продукт каналами спутникового, эфирного наземного аналогового и цифрового вещания, вещания в кабельных сетях, в сети Интернет; программная политика Мультимедийной платформы иновещания согласовывается с Министерством культуры и информационной политики. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в прошлом году у президента Владимира Зеленского анонсировали запуск украинского канала, который будет представлять альтернативу пророссийской пропаганде , которой буквально "пичкают" жителей оккупированных регионов нашей страны.











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