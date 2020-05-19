В Раде одобрили вещание украинских каналов на временно-оккупированных территориях

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Верховная рада сегодня одобрила во втором чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины", предусматривающий телевещание государственного канала на территории Донбасса и Крыма, которые временно не подконтрольны украинскому руководству. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Теперь мультимедийная платформа иновещания Украины сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с РФ или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями являются, например, Беларусь и Молдова).
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики подробнее разъяснил новации принятого закона:
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