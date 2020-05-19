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Нардепы проголосовали за предоставление Укрпочте права осуществлять банковские услуги

В Раде намерены позволить Укрпочте предоставлять банковские услуги

сегодня, 14:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Нардепы проголосовали за предоставление Укрпочте права осуществлять банковские услуги

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который позволит АО "Укрпочта" предоставлять банковские услуги. Об этом стало известно во время заседания парламента. Решение принято 232 голосами.

Так, проект закона №2788-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в отрасли почтовой связи" предусматривает ряд нововведений для национального почтового оператора. В частности, внедрение системы почтовых счетов, проведение расчетных банковских операций, а также выпуск и обслуживание платежных карточек, привлечение средств физических и юридических лиц.

Изменения, предусмотренные законопроектом, предлагается внести в ряд кодексов – Уголовного, Хозяйственного и Гражданского, и законов – о банках и банковской деятельности, Нацбанке, финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг, почтовой связи, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, пенсионном обеспечении, а также в законы относительно платежных систем и переводов средств, оплаты труда, пенсионного страхования, местного самоуправления и системы гарантирования вкладов физлиц.

Напомним, в Нацбанке рассказали, почему выступают против банковской реформы Укрпочты.


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Источник: https://rada.gov.ua/news/Novyny/192955.html
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