Проблемы украинского фармрынка: комитет рекомендовал Раде принять закон, убирающий бюрократию в производстве лекарств

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, сегодня парламентский комитет рассмотрел законопроект №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере охраны здоровья".

Закон поможет, в частности, сократить время вывод на рынок Украины ґенерических лекарственных средств. Кроме того, инициатива предусматривает создание правовых условий для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения граждан Украины - участников международной операции по поддержанию мира и безопасности. Также закон должен устранить барьеры в развитии системы службы крови, создать благоприятные условия для ввоза отечественными фармацевтическими производителями в Украину наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств.

Отметим, что представители украинского фармрынка ждут принятия этого закона. Как рассказала "Экономической правде" исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, этот закон – та самая инициатива, которая, не нарушая международных соглашений, сможет выровнять позицию национального производителя, предоставив те условия, которыми уже пользуются национальные производители других государств мира на "своем поле".

Добавим, что закон в первом чтении был принят в декабре прошлого года.

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