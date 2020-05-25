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Коронавирус в парламенте: Батькивщина выходит из самоизоляции

Фракция "Батькивщина" в полном составе ушла на самоизоляцию после того, как у нардепа Олега Мейдича подтвердили коронавирус

сегодня, 13:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

Коронавирус в парламенте: Батькивщина выходит из самоизоляции

"Батькивщина" после нескольких дней в самоизоляции возвращается к полноценной работе. Об этом написала у себя на Facebook партийный лидер и руководитель парламентской фракции Юлия Тимошенко.

На прошлой неделе коронавирус подтвердили у одного из депутатов "Батькивщины" - Олега Мейдича. После этого вся фракция - а это 24 человека - в полном составе решила уйти на карантин. На заседании в среду, 20 мая, их уже не было. В самом парламенте также решили остановить пленарные заседания, пока не будет ясно, заразился ли кто-то еще среди народных избранников. 

Все представители "Батькивщины" в парламенте за эти несколько дней прошли тестирование на COVID-19. О его результатах и рассказала Тимошенко:

"Самоизоляция окончена. ПЛР-тесты сдали все депутаты фракции, когда COVID-19 подтвердили у нашего коллеги. Результаты у всех отрицательные".

Далее команда политсилы планирует работать по обычному графику. Напомним, что пленарные заседания в Верховной Раде должны восстановить уже со следующей недели, то есть после 1 июня. 

Всего в парламенте переболели коронавирусом около 10-15 нардепов. Об этом ранее рассказывал спикер Дмитрий Разумков. Первым же, кто подцепил COVID-19 стал депутат Сергей Шахов


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Источник: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/?__tn__=kC-R&eid=ARBPNGqHItmf2caR5BgvZOBk0PcUizkQiO6YRBUSxk-I1V2A062TxifXz5YQqz4gPE7edjKoXVGz595r&hc_ref=ARQ-zBk5QPu6hKW7uvcYciSZeJ0iXJPFZUCAwXxOCXV5jDoEU7GpPdKnquPTd3QS4ZA&fref=nf
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