Коронавирус у Шахова: нардепа госпитализировали с пневмонией

Народный депутат Сергей Шахов, у которого подтвердился диагноз коронавирус COVID-19 после возвращения из Франции, сейчас находится в больнице. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в Facebook.

Так, Шахов опубликовал фото из инфекционного отделения Александровской больницы. Нардеп сообщил, что сегодня ему сделали рентген: в результате врачи выявили незначительную пневмонию. Поэтому медики рекомендовали заболевшему остаться в больнице.

Добавим, ранее стало известно, что диагноз подтвердился и у жены Шахова.

Напомним, украинский народный депутат Сергей Шахов инфицировался коронавирусом. Нардеп рассказал, что симптомы появились три дня назад: была температура 38 градусов. Поэтому вызвал врачей, сдал анализы на грипп - не подтвердились. Однако теста на коронавирус в больнице "Добробут", куда обратился нардеп, на тот момент не было. Только 18 марта врачи из лаборатории сообщили, что у Шахова подтверждается коронавирус.

Ранее "Комментарии" писали, что в Раде рассказали, кто мог заразиться коронавирусом от Шахова.

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