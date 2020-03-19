Процесс пошел: коронавирус подтвердился у жены нардепа Шахова

Народный депутат Сергей Шахов, у которого вчера обнаружили коронавирус, инфицировал "китайским" вирусом свою жену. Об этом он сказал "УП".

Так, сначала нардеп рассказал о заболевании сестры, но в больнице уточнили – тест положительный получила жена Шахова. Добавим, что Киевская областная государственная администрация в Facebook сообщила о еще одном заражении коронавирусом в области. Состояние женщины, члена семьи Шахова, врачи оценивают как средней тяжести.

Сейчас на Киевщине выявлено 5 случаев подозрения на заболевания. Из них 2 - в Белой Церкви, 2 – в Киево-Святошинском районе, еще 1 – в Броварах (подозрение не подтвердилось).

Напомним, украинский народный депутат Сергей Шахов инфицировался коронавирусом. Нардеп рассказал, что симптомы появились три дня назад: была температура 38 градусов. Поэтому вызвал врачей, сдал анализы на грипп - не подтвердились. Однако теста на коронавирус в больнице "Добробут", куда обратился нардеп, на тот момент не было. Только 18 марта врачи из лаборатории сообщили, что у Шахова подтверждается коронавирус.

Ранее "Комментарии" писали, что в Раде рассказали, кто мог заразиться коронавирусом от Шахова.

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