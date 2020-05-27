Суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-нардепа Онищенко

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Немецкие судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали
Украине в экстрадиции бывшего народного депутата Верховной Рады Александра
Онищенко, который на родине подозревается в организации так называемых "газовых
схем". Об этом сообщили в издании Deutsche Welle со ссылкой на соответствующее
решение суда Германии.
Судьи уточнили, что существует высокая вероятность
несоблюдения украинскими правоохранителями стандартов международного права и
Европейской конвенции по правам человека по поводу условий содержания в тюрьме
бывшего народного депутата Александра Онищенко. Именно в этом заключается
причина отказа в его экстрадиции из Германии в Украину.
Также издание сообщает, что суд запросил описание условий
содержания под стражей Онищенко в Киеве. Но Украина проинформировала суд
Германии только "в общих чертах" и пообещала, что международные стандарты будут
соблюдены. Суд Германии такой ответ не устроил.
По данным НАБУ, бывший народный депутат перепродавал газ
государственного предприятия "Укргазвидобування" в 2013-2016 годах и нанес
ущерб на 740 миллионов гривень компании и 1,613 миллиардов гривень государству.
В июле 2016 года Верховная Рада одобрила задержание и арест Александра
Онищенко, но он сбежал из Украины в Европу. 29 ноября 2019 года Онищенко
задержали в немецком Ахиме.
Как сообщал портал "Комментарии", США обвинили Россию в
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