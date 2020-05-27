Суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-нардепа Онищенко

Немецкие судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали Украине в экстрадиции бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который на родине подозревается в организации так называемых "газовых схем". Об этом сообщили в издании Deutsche Welle со ссылкой на соответствующее решение суда Германии.

Судьи уточнили, что существует высокая вероятность несоблюдения украинскими правоохранителями стандартов международного права и Европейской конвенции по правам человека по поводу условий содержания в тюрьме бывшего народного депутата Александра Онищенко. Именно в этом заключается причина отказа в его экстрадиции из Германии в Украину.

Также издание сообщает, что суд запросил описание условий содержания под стражей Онищенко в Киеве. Но Украина проинформировала суд Германии только "в общих чертах" и пообещала, что международные стандарты будут соблюдены. Суд Германии такой ответ не устроил.

По данным НАБУ, бывший народный депутат перепродавал газ государственного предприятия "Укргазвидобування" в 2013-2016 годах и нанес ущерб на 740 миллионов гривень компании и 1,613 миллиардов гривень государству. В июле 2016 года Верховная Рада одобрила задержание и арест Александра Онищенко, но он сбежал из Украины в Европу. 29 ноября 2019 года Онищенко задержали в немецком Ахиме.

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