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Суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-нардепа Онищенко

Украина подозревает Онищенко в организации «газовых схем»

27 мая 2020, 19:34
Автор:

Антон Корнилов

Суд Германии отказал Украине в экстрадиции экс-нардепа Онищенко

Немецкие судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали Украине в экстрадиции бывшего народного депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который на родине подозревается в организации так называемых "газовых схем". Об этом сообщили в издании Deutsche Welle со ссылкой на соответствующее решение суда Германии.

Судьи уточнили, что существует высокая вероятность несоблюдения украинскими правоохранителями стандартов международного права и Европейской конвенции по правам человека по поводу условий содержания в тюрьме бывшего народного депутата Александра Онищенко. Именно в этом заключается причина отказа в его экстрадиции из Германии в Украину.

Также издание сообщает, что суд запросил описание условий содержания под стражей Онищенко в Киеве. Но Украина проинформировала суд Германии только "в общих чертах" и пообещала, что международные стандарты будут соблюдены. Суд Германии такой ответ не устроил.

По данным НАБУ, бывший народный депутат перепродавал газ государственного предприятия "Укргазвидобування" в 2013-2016 годах и нанес ущерб на 740 миллионов гривень компании и 1,613 миллиардов гривень государству. В июле 2016 года Верховная Рада одобрила задержание и арест Александра Онищенко, но он сбежал из Украины в Европу. 29 ноября 2019 года Онищенко задержали в немецком Ахиме.

Как сообщал портал "Комментарии", США обвинили Россию в отправке военных самолетов в Ливию.


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Источник: https://www.dw.com/uk/німецький-суд-відмовив-у-екстрадиції-онищенка-в-україну/a-53587061?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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