«Вы что, ох**ли!? Конченые твари»: охрана Гончарука напала на журналиста

Охрана премьер-министра Алексея Гончарука помешала журналисту Сергею Медянику задать вопрос главе правительства и грубо оттолкнула его. Видео скандала появилось в Telegram-канале PavlovskyNews.



Потасовка произошла 3 февраля во время выступления Гончарука на презентации правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".



На видео видно, как журналист буквально кричит и использует нецензурные выражения в адрес охраны: "Пошли на*уй, вы что, ох**ли!? Конченые твари! Совсем забыли, кем являетесь? Мне тоже взять с собой охрану и вас ломать? Уроды!".



Позже Медяник пояснил, что просто хотел задать вопрос главе правительства, но охрана грубо помешала ему.



"Хотел задать вопрос… Я далеко сидел. Так начала охрана… Один меня за руки тянул, второй, третий вообще за спину", - рассказал журналист.

Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года активисты напали на журналиста сайта "Шарий.нет" перед судебным заседанием по избранию меры пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают убийстве Павла Шеремета.

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