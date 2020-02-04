«Вы что, ох**ли!? Конченые твари»: охрана Гончарука напала на журналиста

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Охрана премьер-министра Алексея Гончарука помешала журналисту Сергею Медянику задать вопрос главе правительства и грубо оттолкнула его. Видео скандала появилось в Telegram-канале PavlovskyNews.
Потасовка произошла 3 февраля во время выступления Гончарука на презентации правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
На видео видно, как журналист буквально кричит и использует нецензурные выражения в адрес охраны: "Пошли на*уй, вы что, ох**ли!? Конченые твари! Совсем забыли, кем являетесь? Мне тоже взять с собой охрану и вас ломать? Уроды!".
Позже Медяник пояснил, что просто хотел задать вопрос главе правительства, но охрана грубо помешала ему.
"Хотел задать вопрос… Я далеко сидел. Так начала охрана… Один меня за руки тянул, второй, третий вообще за спину", - рассказал журналист.
Как сообщал сайт "Комментарии", в декабре 2019 года активисты напали на журналиста сайта "Шарий.нет" перед судебным заседанием по избранию меры пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают убийстве Павла Шеремета.
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