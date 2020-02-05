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Кравчук в эфире "Россия-1" признал несовершенство закона о декоммунизации

Первый украинский президент Леонид Кравчук считает, что в закон о декоммунизации нужно внести правки

сегодня, 19:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

Кравчук в эфире "Россия-1" признал несовершенство закона о декоммунизации

Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил в эфире пропагандистской передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1" с утверждением, что принятый закон "о декоммунизации" не соответствует интересам и взглядам всех украинцев, а потому нуждается в корректировках.

"Я понимаю, что не все люди в Украине негативно относятся негативно к символам советского прошлого, но к вашему сведению, в нашей стране принят закон, согласно которому коммунистическая символика должна быть убрана в архивы. И я не смотрю на ситуацию с точки зрения "нравится мне или не нравится". Закон должен выполняться", - подчеркнул Леонид Кравчук.

При этом он указал, что в связи с колоссальным градусом общественной дискуссии по вопросу декоммунизации, законодательство в этой области требует пересмотра и внесения определенных поправок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о демонтаже последней доски в честь маршала Георгия Жукова, что вызвало в обществе большой резонанс.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cDMnO_-IV1I&feature=emb_err_watch_on_yt
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