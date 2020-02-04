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"Одесса осталась без Жукова": активисты снесли последнюю доску памяти "кровавого маршала"

На акции присутствовали одесские депутаты, которые пытались препятствовать демонтажу доски, но они были в явном меньшинстве

сегодня, 16:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Одесса осталась без Жукова": активисты снесли последнюю доску памяти "кровавого маршала"

Сегодня в центре Одессы произошел демонтаж последнего памятного символа лидерам советского режима в рамках декоммунизации - им оказалась мемориальная доска маршалу Великой победы Георгию Жукову, получившим в Украине прозвище "кровавый палач". Процесс снятия доски транслировал в прямом эфире праворадикальный активист Демьян Ганул на своей странице в Facebook.

По убеждению организаторов акции, у них на руках есть все документы, позволяющие производить демонтаж своими силами. При этом к месту событий прибыл и известный в Одессе депутат городского совета Богдан Гиганов, который пытался защитить память Жукова, указывая на неправомерность действий патриотических организаций. 

В свою очередь, сотрудники Нацполиции, охраняющие общественный порядок, не вмешивались в процесс демонтажа, а лишь препятствовали возможным потасовкам.

Демонтированная доска с профилем Жукова будет отправлена в краеведческий музей, где займет место экспозиции по советской истории.

 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что последний раз в Одессе барельеф Жукова демонтировали также общественные активисты со своим оборудованием


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