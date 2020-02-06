В Шотландии министра уличили в интимной переписке с подростком

В Шотландии произошел скандал с участием министра финансов Дерека Маккея, которого уличили в переписке с 16-летним парнем. Как сообщает Reuters, после того, как ряд СМИ опубликовал его переписку в Instagram и Facebook с несовершеннолетним, политик написал заявление об отставке.

Так, согласно изданию Sun, Маккей, которого воспринимали как потенциального лидера Шотландии, около полугода переписывался с юношей, называя его милым и приглашая на ужин. Всего политик отправил парню около 300 сообщений, в ответ на которые 16-летний собеседник напомнил о своем возрасте и сказал, что министру не стоит "ничего пробовать". Когда переписка всплыла, министр извинился за свое поведение и выразил сожаление, что подвел коллег. Он подал в отставку, как просила возмущенная мать юноши.

Как ранее сообщали "Комментарии", в прошлом году главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко застали врасплох во время интимной переписки: одновременно он голосовал за принятие законопроектов и общался с некой Алиной, которую интересуют "секс, встреча и свидания". Вскоре журналисты сделали еще несколько фото, согласно которым эта или уже другая девушка информирует Яременко о стоимости интимуслуг. В кулуарах оскандалившийся нардеп – примерный муж и отец - тут же назвал свою переписку намеренной провокацией для СМИ, которые уж слишком часто "заглядывают" в экраны чужих мобильных и делают из этого сенсацию. Впрочем, этой версии никто не поверил, поэтому спустя несколько дней Яременко извинился за свой проступок с трибуны парламента. Спустя три месяца после скандала Богдана Яременко уволили с должности главы комитета Верховной Рады по внешней политике постановлением парламента.

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