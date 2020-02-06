Фотофакт: Тимошенко сломала микрофон Разумкова и до крови повредила палец

Сегодняшнее заседание Верховной Рады прямо таки насыщенно потасовками, перепалками и другого рода инцидентами. Так, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума Рады против принятия закона о рынке земли - оторвала провода у главного микрофона на месте спикера парламента Дмитрия Разумкова. Фотодоказательство опубликовал "Левый берег".

На фотографии можно также увидеть, что у политика до крови поврежден большой палец.

Как рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "за нанесение ущерба государственному имуществу" Тимошенко грозит наказание – ей придется возместить материальный ущерб. А вот если политик этого не сделает, отметил нардеп, Тимошенко рискует понести уголовную ответственность.

" Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - настаивает Арахамия.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в ходе заседания в Верховной Раде произошла перепалка между нардепа "Слуги народа" и "Батькивщины". В сети появилось видео "вежливого" общения между нардепами, похожими на Максима Ткаченко от "Слуги народа" и Алексея Кучеренко из ВО "Батькивщина".

"Ваше время вышло. Едьте в санаторий. Едьте в Трускавец", - обращается к коллеге "слуга".

"Я с вами не разговариваю. Вы – клоуны малолетние", - отвечает нардепу парламентарий из "Батькивщины".

На что "слуга" парирует следующее: "А за клоуна вы сейчас п***ы получите! Вы поняли? За клоуна!".

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