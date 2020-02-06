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Федина не явилась на допрос: ГБР настроено всерьез

За заявления угрожающего характера в адрес президента Владимира Зеленского Федине грозит до пяти лет тюрьмы

сегодня, 18:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Федина не явилась на допрос: ГБР настроено всерьез

Народный депутат от партии "Евросолидарность" София Федина не прибыла на допрос в Госбюро расследований по делу о фактических угрозах главе государства Владимиру Зеленскому в прямом эфире. Об этом передает пресс-служба ГБР.

"Будучи надлежащим образом уведомленной, народный депутат  София Федина для вручения письменного уведомления о подозрении в Государственное бюро расследований не явилась", - указано в сообщении.

Так, следствие установило, что подозреваемая  во время онлайн-трансляции общего видеообращения через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении президента Владимира Зеленского.

ГБР отмечает, что в случае доказанной вины, нардепу Федине грозит до пяти лет заключения под стражей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что София Федина охарактеризовала время правления действующего гаранта Владимира Зеленского как угрожающего демократическому обществу с европейскими ценностями свободы и плюрализма мнений.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-gromadyanci-pro-pidozru-u-pogrozi-vbivstvom-derzhavnomu-diyachu?fbclid=IwAR0AGx61TnB6SR7j0q_Mk_DN5APNwsiTq73WKhTpKspW0XAyM15Wd5uesys
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