Секс-скандал: консула Украины обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

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Украина вновь оказалась в центре скандала. Консула Украины в Молдове обвинили в изнасиловании 17-летней девушки, пишут иностранные СМИ.
По информации издания "СП", украинца, а также еще одного мужчину обвинили в изнасиловании несовершеннолетней три дня назад. Второго подозреваемого задержали сроком на трое суток, в то время как консула арестовать не могут в связи с дипломатической неприкосновенностью.
Начало расследования в отношении высокопоставленного политика подтвердили в МИД. В отношении консула открыли производство и на время расследования, которое ведут молдавские правоохранители, отстранили от работы. Кроме того, дипломату рекомендовали не покидать территорию Молдовы.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Шотландии произошел скандал с
участием министра финансов Дерека Маккея, которого уличили в переписке с 16-летним парнем. После того, как ряд СМИ опубликовал его переписку в Instagram и Facebook с несовершеннолетним, политик написал заявление
об отставке. Чиновник около полугода
переписывался с юношей, называя его милым и приглашая на ужин. Всего политик
отправил парню около 300 сообщений, в ответ на которые 16-летний собеседник напомнил
о своем возрасте и сказал, что министру не стоит "ничего пробовать".
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