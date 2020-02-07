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Секс-скандал: консула Украины обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Консула Украины в Молдове обвинили в изнасиловании 17-летней девушки

сегодня, 13:26
Автор:

• Елена Волкова

Секс-скандал: консула Украины обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Украина вновь оказалась в центре скандала. Консула Украины в Молдове обвинили в изнасиловании 17-летней девушки, пишут иностранные СМИ.

По информации издания "СП", украинца, а также еще одного мужчину обвинили в изнасиловании несовершеннолетней три дня назад. Второго подозреваемого задержали сроком на трое суток, в то время как консула арестовать не могут в связи с дипломатической неприкосновенностью.

Начало расследования в отношении высокопоставленного политика подтвердили в МИД. В отношении консула открыли производство и на время расследования, которое ведут молдавские правоохранители, отстранили от работы. Кроме того, дипломату рекомендовали не покидать территорию Молдовы.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Шотландии произошел скандал с участием министра финансов Дерека Маккея, которого уличили в переписке  с 16-летним парнем. После того, как ряд СМИ опубликовал его переписку в Instagram и Facebook с несовершеннолетним, политик написал заявление об отставке. Чиновник около полугода переписывался с юношей, называя его милым и приглашая на ужин. Всего политик отправил парню около 300 сообщений, в ответ на которые 16-летний собеседник напомнил о своем возрасте и сказал, что министру не стоит "ничего пробовать".


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Источник: https://esp.md/sobytiya/2020/02/05/mid-ukrainy-otreagiroval-na-delo-ob-iznasilovanii-v-belcah-konsul-otstranyon-ot
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