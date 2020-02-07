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Групповое изнасилование в Молдове: подробности секс-скандала с участием консула Украины

СМИ называют имя возможного подозреваемого – консула Александра Сторожука, хотя ни МИД Украины, ни молдавские правоохранители информацию не комментируют

сегодня, 14:08
Автор:

• Елена Волкова

Групповое изнасилование в Молдове: подробности секс-скандала с участием консула Украины

Информация о возможном групповом изнасиловании, в котором обвинили одного из консулов Украины в Молдове, вызвала резонанс как в Украине, так и за рубежом. По информации местного издания NordNews, потерпевшей признали 17-летнюю девушку из Сынжерей, которая сейчас живет в Бельцах, где и случилось преступление. Также издание называет имя возможного подозреваемого – консула Александра Сторожука, хотя ни МИД Украины, ни молдавские правоохранители информацию не комментируют.

NordNews пишет о том, что жертва изнасилования выросла в неполной семье, а ее мать находится на заработках в другой стране. Об Александре Сторожуке известно лишь то, что он является консулом в Молдове, а родом из Киева. В соцсетях дипломат не зарегистрирован.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", консула Украины в Молдове обвинили в изнасиловании 17-летней девушки. По информации издания "СП", украинца, а также еще одного мужчину обвинили в изнасиловании несовершеннолетней три дня назад. Второго подозреваемого задержали сроком на трое суток, в то время как консула арестовать не могут в связи с дипломатической неприкосновенностью.


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Источник: https://nordnews.md/detalii-in-cazul-minorei-violate-la-balti-printre-banuiti-un-angajat-al-consulatului-ucrainei-la-balti/?fbclid=IwAR19_qXRr0_fXRngZGU7-Iqi95Nl9mV4nZvluxzw4aHdU7Baua1646U4Wa8
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