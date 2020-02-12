Коррупция, скандалы и законы: борьба за табачный рынок Украины при Зеленском

Компанию "Теддис-Украина" признали монополистом на табачном рынке Украины, и антимонопольщики оштрафовали ее на 6,5 млрд грн. Однако не только борьбой с АМКУ производитель сигарет известен в Украине. Уже после смены власти компания засветилась в крупнейшем скандале в пропрезидентской партии "Слуга народа".

3 октября 2019-го во время рассмотрения законопроекта №1049 и правок в него народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Дубинский и Александр Юрченко на заседании комитета ВР по вопросам налоговой политики неожиданно предложили новую поправку. Нардепы предложили обязать компании-производителей табачных изделий продавать свою продукцию оптом не дороже 80% от ее максимальной розничной цены. Остальные 20% в соотношении 7% и 13% делились между компаниями - оптовыми и розничными продавцами сигарет.

Согласно стенограмме заседания, Александр Дубинский объяснил поправку в документ, изначально касавшийся порядка работы единого счета для взноса налогов, сборов и единого социального взноса, борьбой с монополией "Тедис-Украина".

В этот раз компания сохранила молчание, правда после окончательного принятия документа резко против выступили крупнейшие налогоплательщики страны – табачные компании Philip Morris (РМ) и JTI также заявили о возможном закрытии своих предприятий. Последовала встреча "табачников" с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и членами Кабмина, по итогам которой выпустили оптимистичный пресс-релиз.

Тем временем в СМИ появились публикации, в которых инициатором поправки назвали народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Андрея Холодова, имеющего интересы в табачном бизнесе посредством компании "Т-киоск". В большом интервью в СМИ сам нардеп подчеркнул, что монопольное положение на рынке и договоренности с производителями позволяют "Тедису" получать около 7% маржи и контролировать 75-80% оптового табачного рынка.

По версии же журналистов, производители сигарет пытаются сохранить монопольное положение дистрибьютора "Тедис-Украина" на отечественном рынке с помощью Меморандума с Кабинетом Министров. Мол, в текст документа специальным пунктом внесены гарантии от Кабмина об изменении механизма оплаты 5% налога с розничных продаж табачных изделий.

Также в ВР были поданы 3 законопроекта №№2501-2503, положения которых были переведены в качестве поправок в законопроекты №1210 и 1209-1. Цель предложений, по версии журналистов, состоит в концентрации средств 5% акцизного налога, идущего от розничной торговли сразу в местные бюджеты, у табачного оптовика ООО "Тедис-Украина".

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