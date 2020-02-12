Коррупция в Днепре: братья Дубинские и Геннадий Корбан

Днепр является одним из крупнейших, промышленно развитых городов Украины. Бюджет города на 2020 год составляет порядка 13 млрд грн, из которых более 3 млрд грн предусмотрены на сферу ЖКХ. Но внимание к себе город привлекает не этими цифрами, а объемом коррупции, в том числе и в сфере ЖХК.

К 2019 году "коррупционная вертикаль" Днепра приобрела другой вид: фаворитами городских властей стали бизнесмены из Каменского (прежде Днепродзержинск) Владимир и Леонид Дубинские, формально не связанные с властью.

Начавшие бизнес еще в 90-х на ниве СМИ, в 2000-х братья переориентировались на сферу ЖКХ сначала в родном Каменском, а с 2014 года пришли в Днепр. Изначально их интересы были более сосредоточены в области и основные выигранные тендеры проводились под эгидой ОГА, но постепенно позиции братьев окрепли, что стало особенно заметно после отставки с поста секретаря горсовета Вячеслава Мишалова.

По подсчетам журналистов, в орбите влияния братьев находятся около 20 фирм, так или иначе занятых в ЖКХ. Они выполняют работы по заказу мэрии, оказывают услуги жителям города, вывозят мусор и убирают автодороги. Совокупный объем тендеров, выигранных братьями за счет городского бюджета, по версии журналистов, с 2014 по 2019 годы превысил 1,5 млрд грн. Среди крупнейших из них – мартовский тендер 2019 года на уборку автодорог на сумму более 400 млн грн. для ООО "Экология-Д" и ООО "Инкомэко".

ООО "Экология-Д", кстати, также является одним из перевозчиков мусора в Днепре, рынок по уборке которого оценивается порядка 400 млн грн в год и также фактически монополизирован братьями Дубинскими посредством фирм "Экология-Д", "Экосфера Днепр" и "АТЦ04092017".

Однако в целом ситуация в миллионом Днепре сегодня крайне запутанна, и хотя братья Дубинские все чаще мелькают как монополисты на рынке ЖКХ в городе, непонятна степень их самостоятельности.

В достижении подобных "успехов по освоению" городского бюджета для ЖКХ не обойтись без могущественной поддержки представителей городской власти, и лучше всего на эту роль подходит заммэра-директора департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Михаил Лысенко. Однако последний считается в городе человеком Геннадия Корбана, да и мэр Борис Филатов вряд ли позволит своему партнеру по "Привату" или вовсе братьям из провинциального Каменска "захватывать" Днепр без своего разрешения.

Еще больше запутанности добавил январский тендер на ремонт автодорог в Днепре на сумму свыше 600 млн грн. Победу в тендере одержала фирма-новичок ООО "СПФ "Элитпроект". Журналисты обнаружили ее связь с ООО "Тракция Инфра", у которой победитель масштабного конкурса арендовал технику, так как не имеет собственной. Казалось бы, этого факта – отсутствие своей техники - должно было с лихвой хватить, чтобы напрочь перекрыть шансы фирмы на победу, но этого не случилось. "Виной" тому как раз ООО "Тракция Инфра", которую связывают с Геннадием Корбаном и выигравшая за 2 года тендеры на ремонт дорог в городе более чем на 1 млрд грн.

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