Глава российского МИД Лавров оскорбил журналисток из Грузии

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров обозвал "больными девочками" грузинских журналисток, которые задали ему несколько вопросов на тему будущего саммита европейских дипломатов. Инцидент произошел в женевском офисе ООН и был зафиксирован на камеру.

На видеоролике видно, как российская делегация пытается сбежать от докучливых вопросов, но профессиональная настойчивость выводит одиозного Лаврова из себя и он неадекватно отвечает журналисткам, что "они чем-то больны".

"Вы чем-то больны, девочки", - бросил глава МИД.

"Нет, мы просто задаем вопросы", - нашлись сотрудницы грузинской прессы.

Отмечается, что грузинки спрашивали у Лаврова, приедет ли он на саммит министров Евросоюза 15 мая.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты провели анализ интервью, которое министр Сергей Лавров дал итальянской газете. Они отметили, что Лавров не сообщил итальянским журналистам ничего принципиально нового, а скорее резюмировал идеи, которые витали в умах российских и европейских политиков до украинского кризиса. Идею большой Европы от Атлантики до Тихого океана предлагал еще экс-президент Франции Шарль Де Голль в 60-х годах. Общее экономическое пространство России и ЕС предлагал создать бывший премьер-министр Италии и экс-председатель Еврокомиссии Романо Проди. О едином пространстве безопасности от Лиссабона до Владивостока рассуждал Дмитрий Медведев, когда занимал пост президента РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!