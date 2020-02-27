Дело о давлении на Шокина: эксперты рассказали о перспективах расследования

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США, одного из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии – Джозефа Байдена.



Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о перспективах этого дела, которое еще больше втягивает Украину во внутриамериканское противостояние, а также о том, как нашей стране перестать быть орудием для разборок между республиканцами и демократами.



Игра идет давно

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что у этого дела нет перспектив.



"Всё это – часть определенной политической игры в пользу определенной политической силы другого государства (США). И имеет лишь символическое политическое значение в контексте борьбы за пост президента США, выборы которого пройдут осенью, – отмечет эксперт. – Это всё – телодвижения, которые начались еще в 2016 году, а в более активную фазу вступили с весны прошлого года. Именно тогда начались плотные контакты между украинскими властями и различными политическими лагерями в Штатах. Сейчас игра просто продолжается".



Внешнее управление усилится

Правовед, государственный управленец в сфере обеспечения национальной безопасности Игорь Печенкин уверен: квалификация для регистрации данного уголовного правонарушения весьма сомнительна – и не выдерживает критики. А также не имеет правовых перспектив и последствий, а является лишь инструментом для политических манипуляций.



"К сожалению, внешнее управление – это тренд внешней и внутренней политики Украины на ближайший год. На время избирательной кампании в США – так точно, – говорит эксперт. – Далее это влияние будет только усиливаться (с учетом более чем вероятного переизбрания Трампа на второй срок). Это лично мое мнение, однако оно имеет ряд существенных составляющих, что заслуживает отдельного более глубокого обсуждения – естественно, без конспирологических версий".



Усилению внешнего влияния будет способствовать, по мнению Игоря Печенкина, назначение посла США в Украине, которое может состоятся уже в ближайшее время. Все необходимые политические шаги, включая визит госсекретаря США Майка Помпео, для этого сделаны, подчеркивает эксперт.

Байден будет судиться

Скорее всего, это дело на данном этапе исчерпается созданием информационных поводов. Но его судебная перспектива после завершения выборов в США будет незавидна, считает политолог Владимир Цыбулько.



"Сложно представить Байдена на допросах в украинском ГБР, – поясняет эксперт. – Скорее еще до конца праймериз Демпартии быть иск адвокатов Байдена к украинским заявителям в ГБР".



По словам политолога, пока что не действующая украинская государственная власть, а отдельные представители предыдущей власти играют в сценарии межпартийных противостояний в США.



"И здесь пока нет угроз для президента Зеленского лично и для Украины в целом, – говорит эксперт. – Действующей власти важна равноудаленность от обеих партий США. И, соответственно, двухпартийный консенсус поддержки Украины. К сожалению, в данный момент приходится говорить об отсутствии в команде Зеленского хороших специалистов по американскому направлению. Но новый посол Украины в США – Владимир Ельченко – вполне перекрывает эти недоработки".



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Виктор Шокин во время интервью личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что сын бывшего вице-президента США Хантера Байдена является наркоманом и алкоголиком.

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