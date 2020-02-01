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Шокин назвал сына Байдена наркоманом во время интервью Джулиани

Шокин резко охарактеризовал сына Байдена во время интервью Джулиани

сегодня, 15:33
Автор:

• Ольга Чародий

Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин во время интервью личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что сын вице-президент США Хантер Байден, если посмотреть на его биографию, является наркоманом и алкоголиком. Запись интервью была опубликована на странице Джулиани на YouTube.

"У него не было квалификации вообще никакой. Если посмотреть на его автобиографию, и что он делал, он наркоман и алкоголик. И все прочее",- заявил Шокин.

Экс-генпрокурор акже прокомментировал свое увольнение, назвав вынужденной мерой. В другом случае, Украина, по его словам, просто не получила бы финансовую помощь от США.

"Мне не осталось другого выбора... Я не очень хотел увольняться. Я говорю: я не понимаю, почему я должен увольняться", - подчеркнул он.

 


Как сообщал портал "Комментарии", адвокат президента США Рудольф Джулиани обвинил возможного кандидата от демократов на будущих выборах Джо Байдена в коррупционных действиях в отношении президента Украины Петра Порошенко. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eKDYhb3kaMk
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