Шокин назвал сына Байдена наркоманом во время интервью Джулиани

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Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин во время
интервью личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил,
что сын вице-президент США Хантер Байден, если посмотреть на его биографию,
является наркоманом и алкоголиком. Запись интервью была опубликована на
странице Джулиани на YouTube.
"У него не было квалификации вообще никакой. Если
посмотреть на его автобиографию, и что он делал, он наркоман и алкоголик. И все
прочее",- заявил Шокин.
Экс-генпрокурор акже прокомментировал свое увольнение, назвав
вынужденной мерой. В другом случае, Украина, по его словам, просто не получила
бы финансовую помощь от США.
"Мне не осталось другого выбора... Я не очень хотел
увольняться. Я говорю: я не понимаю, почему я должен увольняться", -
подчеркнул он.
Как сообщал портал "Комментарии", адвокат президента США Рудольф Джулиани обвинил возможного кандидата от демократов на будущих выборах Джо Байдена в коррупционных действиях в отношении президента Украины Петра Порошенко.
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