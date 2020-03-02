Экс-нардепа Сергея Мельничука задержали в Греции

Бывшего депутата и первого командира добровольческого батальона "Айдар" задержали накануне вечером в Греции во время пограничного контроля. Об этом экс-нардеп сам рассказал на своей странице в Facebook.

Сергей Мельничук уверен - его остановили по требованию России. Именно она создала его профиль в базе розыска "Интерпола". Бывшего парламентария остановили на греческой границе, когда он вместе с семьей попытался заехать в Грецию с Болгарии. В это время вместе с ним была его жена, которая сейчас на седьмом месяце беременности. А также их девятимесячный сын.

Экс-нардеп надеется, что ему вскоре смогут помочь представители украинского посольства в Греции и просит предоставить ему адвоката. А чтобы это произошло как можно скорее, решил выйти в прямой эфир в Facebook и записать обращение.

"Посольство молчит, никто ничего никому не говорит. Полная тишина. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос, чтобы, мне хотя бы предоставили защитника, который будет отстаивать мои права", - сказал Мельничук в своем видеообращении в соцсетях.

При этом бывший депутат не называет причину, по которой его требовала задержать Россия.

Ранее "Комментарии" сообщали о нападении на Сергея Мельничука, во время которого он получил резиновую пулю в живот.

Фото: Facebook/Сергій Мельничук









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