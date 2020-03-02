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К задержанному экс-нардепу Мельничуку приехал консул

Задержанного в Греции экс-нардепа Сергея Мельничука навестил украинский консул. Ожидают прибытия прокурора.

сегодня, 08:58
Автор:

• Виолетта Комаровская

К задержанному экс-нардепу Мельничуку приехал консул

К бывшему депутату Сергею Мельничуку, которого задержали на греческой границе, приехал украинский консул. Об этом сообщил руководитель Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. 

Первого командира батальона "Айдар" и парламентария прошлого созыва Сергея Мельничука пока держат в полицейском участке. У него есть все необходимое, в частности, вода и продукты питания, подтвердил консул в Салониках. Также бывшему депутату предоставили русскоговорящего адвоката, который будет представлять его интересы. Сейчас ожидают приезда прокурора с Салоник, чтобы разобраться с причинами задержания. 

Тем временем, семье Мельничука - беременной жене и девятимесячному сыну, которые также были вместе с ним во время задержания,  - украинские дипломаты помогли устроиться в ближайшем отеле.  

Экс-нардепа и бывшего комбата добровольческого батальона задержали накануне вечером греческие правоохранители, когда он вместе с семьей попытался попасть в Грецию с Болгарии. Сам он уверен - его остановили по требованию России, которая объявила его в международный розыск и разместила его профиль в базе "Интерпола". 

"Для чего мы воевали, чтобы защитить Европу от российской чумы?", - прокомментировал Сергей Мельничук свое задержание на своей странице в Facebook.

Ранее "Комментарии" сообщали о задержании в Греции бывшего нардепа Сергея Мельничука в Греции.

Фото: Facebook/Сергій Мельничук





Як повідомляв Укрінформ, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії.

За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції.

Ексдепутат повідомив, що перебуває в відділенні з 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2887486-ukrainskij-konsul-pribuv-do-zatrimanogo-ekskomandira-ajdaru-mzs.html
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