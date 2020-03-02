К задержанному экс-нардепу Мельничуку приехал консул

К бывшему депутату Сергею Мельничуку, которого задержали на греческой границе, приехал украинский консул. Об этом сообщил руководитель Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Первого командира батальона "Айдар" и парламентария прошлого созыва Сергея Мельничука пока держат в полицейском участке. У него есть все необходимое, в частности, вода и продукты питания, подтвердил консул в Салониках. Также бывшему депутату предоставили русскоговорящего адвоката, который будет представлять его интересы. Сейчас ожидают приезда прокурора с Салоник, чтобы разобраться с причинами задержания.

Тем временем, семье Мельничука - беременной жене и девятимесячному сыну, которые также были вместе с ним во время задержания, - украинские дипломаты помогли устроиться в ближайшем отеле.

Экс-нардепа и бывшего комбата добровольческого батальона задержали накануне вечером греческие правоохранители, когда он вместе с семьей попытался попасть в Грецию с Болгарии. Сам он уверен - его остановили по требованию России, которая объявила его в международный розыск и разместила его профиль в базе "Интерпола".

"Для чего мы воевали, чтобы защитить Европу от российской чумы?", - прокомментировал Сергей Мельничук свое задержание на своей странице в Facebook.

Ранее "Комментарии" сообщали о задержании в Греции бывшего нардепа Сергея Мельничука в Греции.

Фото: Facebook/Сергій Мельничук













Як повідомляв Укрінформ, колишній командир батальйону "Айдар" та народний депутат 8 скликання Сергій Мельничук повідомив у Facebook, що його затримали на кордоні з Грецією на вимогу Росії. За словами Мельничука, його в міжнародний розшук оголосила Росія, а затримали на кордоні Болгарії та Греції. Ексдепутат повідомив, що перебуває в відділенні з 9-місячним сином та вагітною дружиною, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!