Видеофакт: Рабинович спел «Священную войну» во время заседания Рады

Во время заседания Верховной Рады нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович устроил "музыкальную паузу" - включил, а затем и спел советскую песню "Священная война". Трансляция заседания велась телеканалом "Рада".

Так, Рабинович в выступлении говорил, что Украина должна остановить фашизм, а еще надеется, что именно в этом году страна "освободится от фашизма". Затем же народный избранник решил сделать "музыкальную паузу": из телефона нардепа зазвучали строки "Вставай, страна огромная…". Улыбнувшись, спикер Рады Дмитрий Разумков призвал парламентария говорить в выступлении по существу и не использовать телефон.

"Хорошо, я сам спою! С фашистской силой темною, с проклятою ордой", - отреагировал на реплику Разумкова Рабинович, напевая песню.

"Музыкальное" выступление Рабиновича можно увидеть на 24 минуте записи.







Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат от партии "Слуга Народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что Россия может мешать вещанию украинскому каналу для оккупированных территорий, но решить эту проблему поможет разве что "атомная бомба, сброшенная на Москву".

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