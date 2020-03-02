"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет", - "слуга народа" Потураев

Народный депутат от партии "Слуга Народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что Россия может мешать вещанию украинскому каналу для оккупированных территорий, но решить эту проблему поможет разве что "атомная бомба, сброшенная на Москву".





Сегодня презентовали новый телеканал для временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также части Крыма. Во время презентации нардеп заявил, что вещание может блокироваться со стороны России с помощью средств радиоэлектронной бомбы.

"Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", - сказал Потураев.

Напомним, украинские власти запланировали запуск телевещания на временно оккупированную часть Донбасса на 1 марта. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями касательно этой идеи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Донецке террористы "отжимают" жилье у местных "для нужд мобилизации". Такую информацию сообщила украинская разведка.

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