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В оккупированном Донецке террористы «отжимают» жилье у местных – разведка

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что российские наемники самовольно заселяются в дома и обстреливают авто

сегодня, 16:33
Автор:

• Таисия Ерохина

В оккупированном Донецке террористы «отжимают» жилье у местных – разведка

У жителей оккупированных территорий отбирают жилье для нужд "республики". Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В так называемых "ЛДНР" не прекращается произвол командования российско-оккупационных войск, говорится в сообщении. Так, в Донецке "для нужд мобилизации" у местных забирают объекты недвижимого имущества, чтобы размещать там "подразделения силовых структур".

Кроме того, по данным разведки, значительный материальный ущерб местному населению наносят и российские наемники, прибывшие в феврале для ротации подразделений 1 АК. Сообщается, что они самовольно заняли временно незаселенные дома, где портят личное имущество местных.

"Имеют место быть отдельные случаи обстрелов личного автотранспорта. Российские оккупационные администрации при этом не принимают никаких мер для прекращения указанных преступных действий", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские власти запланировали запуск телевещания на временно оккупированную часть Донбасса на 1 марта. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями касательно этой идеи.


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Источник: http://www.mil.gov.ua/news/2020/03/02/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/
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