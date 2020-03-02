Программу строительства дорог Зеленского намерены сорвать общественные активисты

Уволенная за коррупцию экс-уполномоченная Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская и ее общественная организация "Лига антитраста" будут выступать против подготовленной "Укравтодором" методики проведения дорожных тендеров. Об этом сама Загребельская написала на своей странице в Facebook.

Активистка убеждена, что дорожное строительство выводят в область картели - одна из крупных форм монополизации.

"В случае утверждения документации Министерством экономики, на рынке дорожного строительства, реконструкции и капремонта останется около пяти дорожных компаний. Почти сотня других присутствующих сегодня на рынке компаний будет вынуждена его покинуть. Итак документация избавит пять лидеров рынка существующих конкурентов и не позволит выйти на рынок новым. Избранные будут конкурировать друг с другом или не будут. Потому выбраны они не только потому, что единственные могут выполнить требования разработанной Укравтодором документации", - указано в сообщении Загребельской.

Отметим, что постановлением Соломенского районного суда города Киева от 08.02.2019 по делу №760/31723/18 государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская признана виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией (ч. 2 ст. 172-6 КУАП). Указанное судебное решение вступило в законную силу 25 марта 2019. Такое коррупционное правонарушение является прямым основанием для увольнения с госслужбы, и именно поэтому 5 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский уволил Загребельскую с занимаемой должности.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале своей каденции глава государства Владимир Зеленский анонсировал масштабное строительство дорожных трасс в Украине.







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