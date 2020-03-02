Задержание Мельничука: стало известно, в чем "подозревают" экс-нардепа

Россия подозревает экс-нардепа Сергея Мельничука в массовом убийстве в Ростовской области. Это официальная причина его задержания, указанная в ордере "Интерпола". Об этом сам Мельничук сообщил на странице в Facebook.

Речь о массовом убийстве, якобы, совершенном в 2014-м году в Ростовской области в России. Бывшему командиру батальона "Айдар" россияне приписывают не два, не три, а сразу 20 трупов. А еще обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования.

В международный розыск тогда еще депутата Верховного Совета Москва объявила в 2016-м году. И теперь требует выдать его в Россию. Дескать, у него есть российское гражданство.

Сергей Мельничук это отрицает и указывает на множественные ошибки в ордере "Интерпола": его фамилию написали неправильно, неверно указали дату и место рождения, а данные паспорта отличаются от реальных. Сам он считает дело политической расправой.

Местью за противостояние агрессии на Донбассе, а также провокацией называет действия россиян и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он уже обратился к представителям Интерпола, чтобы те отозвали ордер на арест, в том числе, и к Генеральному секретарю Юргену Штоку. Дело в том, что международная полиция не может вести дело, если в нем имеются признаки политического преследования.

Бывшего депутата и первого комбата "Айдара" Сергея Мельничука задержали накануне вечером в Греции, куда он вместе с женой и ребенком приехал с Болгарии. Сейчас он находится в полицейском участке в Салониках. Ему предоставили русскоговорящего адвоката. Также с ним работает украинский консул.

Ранее "Коментарии" сообщали подробности задержания экс-нардепа Сергея Мельничука в Греции.

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