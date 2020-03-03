«Пацан красавчик»: рэпер Face записал видео и рассказал о скандале с сыном Порошенко

Рэпер Face прокомментировал скандал с участием сына пятого президента Украины Петра Порошенко Миши, который поднялся на сцену и спел вместе с кумиром в Великобритании. При этом парень выкрикнул фразу "русские в Лондоне", что вызвало общественный резонанс.

В связи с травлей своего фаната Face записал видеообращение, признаваясь украинцам в любви. Музыкант рассказал, что до концерта в гримерке организаторы рассказали ему, что среди гостей будет сын Петра Порошенко. Однако никаких привилегий президентскому сыну Face делать не собирался, а вытащил его на сцену только как "чувака, который жестко месится". Фразу "русские на сцене" артист отнес исключительно к себе самому, а также заверил, что любит Украину.

"СМИ перестаньте травить пацана, пацан красавчик, потому что слушает Face", - говорит рэпер.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал резонансное видео, где его сын Михаил зажигает на концерте российского рэпера Face в Лондоне. Как отметил Порошенко, его сыну 19 лет и он не должен каждый день звонить родителям и отчитываться о собственных действиях.

"Я подчеркиваю, я бы на этот концерт не пошел, - сказал Порошенко. - Но если сын считает, что какой-то рокер (я его не знаю) выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым есть Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию. А может он и про Путина песню будет петь? И вы считаете, он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивал? Не считаю необходимым".

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