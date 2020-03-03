Мельничук на свободе: экс-депутата выпустили из-под стражи

Экс-нардепа Сергея Мельничука выпустили из-под стражи в Греции. Теперь он может спокойно выехать за пределы Евросоюза. Об этом бывший депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Отпустить Мельничука постановил греческий суд в Салониках. Сразу же после этого экс-нардеп и бывший командир добровольческого батальона "Айдар" вышел в прямой эфир в соцсетях. Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и переживал за его судьбу.

Во время записи видео на руках Мельничук держал своего маленького сына, который вместе с мамой вынужден был провести два дня в греческой гостинице в ожидании решения суда. Семья ехала с Болгарии в Грецию, когда на границе их остановили правоохранители. Экс-депутата задержали по требованию России, поскольку его профиль был в базе Интерпола.

Россияне огласили его в международный розыск, за, якобы, причастность к массовому убийству в Ростове в 2014-м году. Сам Мельничук это категорически отрицает и считает, что действия Кремля, - это не что иное, как политическая месть за его участие в противостоянии оккупации Донбасса. К тому же, он не понимает, о каком именно убийстве идет речь в ордере на задержание, сказал бывший комбат в видеообращении.

Интерпол не содействует государствам в поимке подозреваемых, если речь идет о политических преступлениях. Именно поэтому украинское бюро международной полиции обратилось к Генеральному секретариату. Там решили запрос России пересмотреть. Благодаря этому экс-нардеп и смог сегодня свободно покинуть зал суда.

Ранее "Комментарии" сообщали о подробностях задержания Сергея Мельничука в Греции.









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