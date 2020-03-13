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"ОПЗЖ не позволит неонацистам вершить "ура-патриотическое" правосудие", – Медведчук

Глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук требует немедленно привлечь к ответственности всех виновных в избиении советника секретаря СНБО Сергея Сивохо

сегодня, 10:20
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"ОПЗЖ не позволит неонацистам вершить "ура-патриотическое" правосудие", – Медведчук

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" во главе с Виктором Медведчуком не позволит неонацистам и радикалам вершить свое "ура-патриотическое" правосудие. Об этом после срыва националистами презентации "Национальной платформы примирения и единства" заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

"Шабаш ура-патриотов на презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую проводил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо, говорит о том, что ни о примирении, ни о единстве националистические силы не хотят даже слышать. "Нет диалогу! Нет компромиссу! Нет реинтеграции Донбасса!" – вот принципы той деструктивной политики, которую сегодня продолжают претворять в жизнь люди, взращенные властью Порошенко", – считает Виктор Медведчук.

Политик говорит, что на глазах мирового сообщества “адепты Порошенко, Парубия, Яценюка и Турчинова” продолжают сегодня углублять линии раскола в украинском обществе. Медведчук считает, что вчерашние действия радикалов говорят о том, что государство утратило монополию на применение силы. 

“Истерика ура-патриотов, кричащих "Нет диалогу с Донбассом!", усиливается стенаниями и угрозами маргинальных политиков, которые, как мантру, повторяют затертую фразу: "Нет переговорам с РФ! Нет переговорам с представителями Донбасса!". Ура-патриоты, как огня, боятся миротворческой миссии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и реализации "Парламентского измерения нормандского формата" – инициативы, поддержанной на самом высоком уровне в Париже, Берлине и Москве", – отметил Виктор Медведчук.

От лица всей ОПЗЖ нардеп заявил, что политсила, которую он представляет, не позволит радикалам и неонацистам вершить свое “правосудие”. Депутаты требуют немедленно привлечь к ответственности всех виновных в избиении советника секретаря СНБО и срыве презентации "Национальной платформы примирения и единства". 

“Мы сделаем все для того, чтобы "сшить" страну и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс", – резюмировал политик.

Ранее мі сообщали о том, что страны ЕС высоко оценили мирную инициативу Медведчука по Донбассу.


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Источник: http://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/vlast_dolzhna_ostanovit_uralpatrioticheskij_revansh.html
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