Скандал между "Нацкорпусом" и Сивохо: что спровоцировало срыв презентации платформы примирения Украины

"Нацкорпус" попытался сорвать 12 марта презентацию Национальной платформы примирения и единства. Эксперты по просьбе портала "Комментарии" дали оценку этим событиям.

По мнению советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо, попытка срыва презентации – доказательство того, что война для некоторых – это большие деньги, и ее невыгодно заканчивать. В свою очередь, "Нацкорпус" направил в СБУ заявление о государственной измене со стороны Сивохо из-за организации "примирительной платформы".

"Вся риторика Сивохо и представителей платформы сводилась к констатации внутреннего конфликта"

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований, представитель Национальной платформы для диалога про мир и безопасную реинтеграцию Юлия Тищенко называет основными причинами срыва платформы – котрверсийный сообщения, контрверсийний образ, а также процессы во взаимоотношениях между различными актерами во власти.

"Контрверсийно формировать сообщения о наличии исключительно гибридной войны при точном, международном признании незаконной оккупации со стороны России АР Крым, – подчеркивает Тищенко. – Равно как априори вкладывать в сообщения негативные ярлыки касательно ветеранов АТО – еще до начала деятельности, особенно в статусе советника руководителя государственной структуры".

По мнению эксперта, вся риторика Сивохо и представителей платформы сводилась к констатации внутреннего конфликта.

"А сравнение с "бурштыновой республикой" – вообще из других измерений, – уверена Тищенко. – Сложно говорить о примирении априори фактически нивелируя элементы национальной идентичности. Ну, а само мероприятие было сорвано людьми, которые, вероятно, имеют прямые апелляции к одному из высоких должностных лиц".

"Сивохо просто недостаточно ориентируется в природе и причинах конфликта"

"Идя по логике Сивохо, "мир", в том понимании, которое вкладывает в это слово наша сегодняшняя власть (а именно – прекращение боевых действий во время агрессии врага), - это меньшие деньги, – отмечает глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. – Сивохо просто недостаточно ориентируется в природе и причинах конфликта, поэтому делает такие популистские, рассчитанные на эмоциональных дурачков заявления. На самом деле, причина инцидента на презентации платформы, конечно, не в деньгах, а в двуличии нашей власти".

Де-факто, считает эксперт, мы имеем реализацию Киевом курса Москвы на локализацию войны, перевод ее из межгосударственного конфликта в разряд внутреннего, гражданского. А де-юре и публично, нам рассказывают об агрессоре, непризнании "республик" и так далее.

"Вот эта двузначность, я бы сказал противоречивость, и вызывает подозрения и конфликты, основанные на этих подозрениях. Сивохо ведь так и не ответил однозначно: с кем, в какой форме и о чём будет вестись диалог, – поясняет глава ЦИСП Донбасса. – Кроме того, нужно говорить, что такой диалог, как предлагает Сивохо, сегодня вреден и опасен. Он способен еще больше усилить непонимание и неприятие друг друга людьми, живущими на свободе и в оккупации. Понятно ведь, что с той стороны в диалоге будут принимать участие люди, уполномоченные на это представителями оккупационных властей. А поскольку диалог будет публичным, можно себе представить какую реакцию могут вызвать их посылы в украинском обществе. Явные антиукраинские проявления могут привести к усилению стигматизации населения Донбасса, причем не только оккупированного".

Сначала нужно освободить эти территории, дать людям возможность говорить свободно, а потом уже вести с ними публичные дискуссии о том, кто прав и виноват, уверен Гармаш. Сейчас же, отмечает эксперт, это даст, скорее, противоположный примирению и единству эффект.

"Очередной "хайп" на теме войны"

Кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов называет ситуацию с "Национальной платформой примирения" очередным "хайпом" на теме войны.

"Хайп ни чем не отличающийся от "войны до победного конца". Общество разорвано. Доверие мертво и похоронено в мраморно-золотом склепе. Сивохо обвинил патриотов, патриоты обвинили Сивохо. Ситуативно все уперлись рогами в землю, – отмечает Рыгованов. – Риторика советника СНБО не соответствуют риторике проактивной части украинцев. Он выдает месседжи агрессора, что неминуемо вело (и привело) к конфликту".

По мнению эксперта, в очередной раз произошло столкновение двух фронтальных миров: мира "постсовка" и мира "украиноцентризма".

"Такие столкновения происходят в каждом из нас, каждый день, – говорит Рыгованов. – Проблема в разрыве коммуникации власти и народа. Проблема в непрофессионализме людей, которые берутся за создание изменений, не понимая глубину происходящих процессов. Откровенный "слив" интересов Украины правящей верхушкой неизбежно будет вести к противостоянию. Не давая личных оценок сторонам конфликта, отмечу только то, что если говорить о реинтеграции, то нужно начинать с внутренней реинтеграции, с создания диалога внутри общества. Почему сегодня все "платформы примирения и интеграции" включают в себя однозначно одиозных, направленных на Россию индивидуумов? Диалог должен быть сначала внутри общества".

Вырабатывание инструментов деоккупации должно идти между сторонниками мира и сторонниками войны, уверен эксперт. А инструменты должны нести решения и для радикальных патриотов, и для граждан, имеющих "советское" мышление.

"Это сложный процесс. Он глубокий. Первым пунктом должна стоять повестка дня о формировании единой нации. Использовать слова мира, для уничтожения нашего суверенитета – не меньшее предательство, чем бездумное выполнение всех хотелок агрессора", – резюмирует Рыгованов.

Ранее "Комментарии" писали, что Сивоху обвинили в госизмене: "Нацкорпус" написал заявление в СБУ.

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