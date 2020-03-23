Милованов опроверг неподготовленность Кабмина Гончарука к встрече коронавируса

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Бывший министр экономического развития Тимофей Милованов опровергает информацию в сети, согласно которой экс-премьер-министр Алексей Гончарук проявил профессиональную халатность перед лицом масштабной эпидемии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, по его словам, с февраля-месяца Кабмин под руководством Гончарука активно занимался разработкой и внедрением плана действий с учетом развития нескольких сценариев событий. Как подтверждение своим словам, Милованов прикрепил скриншот документов.
"Именно Минэкономики фактически первым среди государственных органов начало всеукраинскую кампанию из Госпотребслужбы и Государственной службы труда о мерах, которые нужно соблюдать для недопущения распространения коронавируса на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава. Мы проинформировали десятки тысяч учреждений и организаций. Все помнят видео, где я показывал как нужно кашлять в локоть и не пожимать руки другим. Тогда еще не было случаев больных коронавирусом и все смеялись", - отправляет бывший министр в события месячной давности.
Также Милованов напомним, что именно Совет национальной безопасности и обороны проявил себя крайне сдержанно в первые дни распространения пандемии и заявлял о излишестве введения строгих карантинных мер на всеукраинском уровне.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего главы правительства Алексея Гончарука в связи с низкими показателями работы по противодействию возможной вспышке пандемии COVID-19.
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