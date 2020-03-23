Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.03.2020

BTC/USD

6178.26

ETH/USD

129.24

LTC/USD

37.97

НБУ 23.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика Скандалы Милованов опроверг неподготовленность Кабмина Гончарука к встрече коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Милованов опроверг неподготовленность Кабмина Гончарука к встрече коронавируса

Экс-министр экономики Тимофей Милованов представил документы, которые указывают на активные действия правительства Гончарука для предотвращения распространения коронавируса COVID-19

сегодня, 16:34
Автор:

• Екатерина Белоброва

Милованов опроверг неподготовленность Кабмина Гончарука к встрече коронавируса

Бывший министр экономического развития Тимофей Милованов опровергает информацию в сети, согласно которой экс-премьер-министр Алексей Гончарук проявил профессиональную халатность перед лицом масштабной эпидемии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, с февраля-месяца Кабмин под руководством Гончарука активно занимался разработкой и внедрением плана действий с учетом развития нескольких сценариев событий. Как подтверждение своим словам, Милованов прикрепил скриншот документов.

"Именно Минэкономики фактически первым среди государственных органов начало всеукраинскую кампанию из Госпотребслужбы и Государственной службы труда о мерах, которые нужно соблюдать для недопущения распространения коронавируса на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава. Мы проинформировали десятки тысяч учреждений и организаций. Все помнят видео, где я показывал как нужно кашлять в локоть и не пожимать руки другим. Тогда еще не было случаев больных коронавирусом и все смеялись", - отправляет бывший министр в события месячной давности.

Также Милованов напомним, что именно Совет национальной безопасности и обороны проявил себя крайне сдержанно в первые дни распространения пандемии и заявлял о излишестве введения строгих карантинных мер на всеукраинском уровне.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего главы правительства Алексея Гончарука в связи с низкими показателями работы по противодействию возможной вспышке пандемии COVID-19.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...