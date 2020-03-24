Пиар, Сталин и баня: топ зашкварных заявлений политиков о коронавирусе

Украинские политики уже не раз "отметились" скандальными высказываниями на тему коронавируса. Комитет избирателей Украины опубликовал на своей странице в Facebook 10 спекуляций нардепов, публично сказанных во время эпидемии.

Первый в списке нардеп Сергей Шахов, у которого подтвердился коронавирус. Так, он устроил пиар-кампанию вокруг своей болезни, хотя до этого заявлял в Верховной Раде, что коронавирус – выдумка. "Коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах чиновников", - приводится цитата нардепа. А позже, будучи больным, Шахов заявил: "Мои избиратели обращались, чтобы я проехался по всем министерствам, по всему Кабинету министров, Верховной Раде".

Второй в перечне – "слуга народа" Максим Бужанский. В КИУ рассказали, что он распространил фейкове видео о том, как жители Львова якобы избили и вытолкали из автобуса пассажира, который закашлялся. К тому же, Бужанский провел параллели со "Львовским погромом 1941 года", тогда как в СБУ заявили, что распространенное видео является фейком.

Третьей также стала представительница монобольшинства, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая. Она советовала всем, как надо противодействовать коронавирусу: "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс".

Четвертым идет "слуга народа" Александр Дубинский, который "зашкварився" во время эвакуации украинцев из Уханя в Новые Санжары. "Хочу успокоить всех жителей Обуховского района — никакого размещения карантинных граждан из Китая на территории района не будет. Только что добился такого решения от Минздрава": написал тогда Дубинский. По словам КИУ, так нардеп зарабатывал политические баллы.

Пятым указан представитель ОПЗЖ Илья Кива, который прокомментировал ситуацию с коронавирусом цитатой Сталина. "Как нам сегодня не хватает такой личности, чтобы навести порядок в нашей стране!", - написал Кива в Facebook.

Шестой также нардеп от ОПЗЖ. Так, Вадим Столар, сообщает КИУ, организовал масштабную пиар-кампанию вокруг передачи представителями его команды респираторов и защитных мер в больницы города Киева. Указано, что о помощи со стороны народного депутата информировали несколько центральных телеканалов и в ряд интернет-СМИ.

Седьмым в перечне указан новоиспеченный министр здравоохранения Илья Емец, который напугал пенсионеров. "Этот вирус - он детей не поражает. Сейчас умрут все пенсионеры", - такое заявление министр сделал во время заседания парламентского комитета, чем мог вызвать распространение паники.

Восьмой - Анатолий Шарий, лидер "Партии Шария". КИУ указал на распространение им паники. "Заявил, что коронавирус бушует в Западной Украине еще с января. Его партия массово раздает информационные материалы о распространении болезни в агитационных палатках партии и под партийными флагами", - говорится в сообщении.

Девятой стала Ольга Василевская-Смаглюк (партия "Слуга Народа"), которая назвала коронавирус маркетинговым ходом.

А десятым - лидер КПУ Петр Симоненко. Так, он попросил помощи в борьбе с коронавирусом у Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро: "Мы очень надеемся, что кубинские товарищи найдут возможность направит в Украину специалистов-медиков".

Ранее "Комментарии" писали, что "Бацька" Лукашенко поделился оригинальным способом защиты от коронавируса: трактор, поле и спирт.

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