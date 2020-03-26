Задержание экс-министра Кожары: о чем просит прокуратура

Прокуратура Киевской области настаивает на аресте экс-министра Леонида Кожары, которого задержали накануне по подозрению в убийстве. О такой мере пресечения для него будут настаивать в суде, сообщили в пресс-службе ведомства.

Меру пресечения бывшему главе украинского МИД будут выбирать в Шевченковском районном суде столицы. Прокуроры будут отстаивать позицию, что это должен быть, непременно, арест и содержание в СИЗО. К тому же, без права на залог. Соответствующее ходатайство уже направили в суд. Точное время судебного заседания по делу экс-министра пока не известно.

Задержали Леонида Кожару накануне, 25 марта. Экс-министра схватили полицейские и вскоре ему предъявили подозрение в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Тело последнего с огнестрельным ранением нашли в жилище Кожары в феврале. Как рассказал ранее сам Леонид Кожара, его товарищ нашел в доме наградной пистолет, взял его без разрешения и застрелился.

В течении месяца бывший глава МИД проходил по дело о гибели бизнесмена как свидетель. Но его статус решили сменить после получения результатов экспертизы. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенка, все указывает на то, что к гибели Старицкого может быть непосредственно причастен именно Леонид Кожара. Сам подозреваемый и сейчас это отрицает.

Министром иностранных дел Леонид Кожара был с 2012 по 2014 год в правительстве Николая Азарова.

Ранее "Комментарии" писали о задержании Леонида Кожары.

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