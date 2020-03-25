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Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, - Геращенко

Леониду Кожаре суд избирает меру пресечения

сегодня, 14:21
Автор:

• Сергей Медведев

Экс-главу МИД Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, - Геращенко

Сотрудники Национальной полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в убийстве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Кожару доставят в суд для избрания меры пресечения.

Геращенко в своем сообщении также напомнил, что в доме экс-дипломата в ночь на 22 февраля был найден труп бизнесмена Старицкого с огнестрельным ранением. Тогда Леонид Кожара и его супруга утверждали, что бывший директор телеканала Интер покончил жизнь самоубийством.

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Как сообщал портал "Комментарии", в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. 


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