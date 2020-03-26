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Деньги надо выделять «живым людям» до 65 лет, а не «трупам»: глава Минздрава Емец снова оскандалился

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который ранее угрожал гибелью всех пенсионеров из-за коронавируса, опять оскандалился из-за неоднозначного заявления

сегодня, 13:04
Автор:

• Таисия Ерохина

Деньги надо выделять «живым людям» до 65 лет, а не «трупам»: глава Минздрава Емец снова оскандалился

Министр здравоохранения Украины Илья Емец взбудоражил сеть неоднозначным высказыванием о "трупах, которым больше 65 лет". Скандальное высказывание прозвучало в эфире канала "112 Украина".

"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины приобщиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты и экспресс, и серологические должны быть массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни для мужчин, по-моему, у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", – сказал Емец (15 мин. 30 сек. видео – ред.).


Добавим, что самому министру сейчас стукнуло 64 года, поэтому до категории "трупов" он еще не дотягивает.

Напомним, до этого новый глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации в своем заявлении упомянул, что от коронавируса "умрут все пенсионеры". Полная фраза главы министерства звучит так: "дети не болеют, а пенсионеры умрут". Позже Илья Емец извинился за свою неверную формулировку. "Прошу извинения за то, что где-то что-то не так сказал", — ответил министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "слуга народа" Дубинский заявил, что Емец якобы готов уйти в отставку, если власть не выполнит определенные условия.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1015&v=tDeBKhuaYzg&feature=emb_logo
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