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Мендель: "Зеленский сказал Кличко отменить любые VIP-палаты"

Президент Владимир Зеленский вызвал мэра Киева Виталия Кличко "на ковер" после скандала с VIP-палатами

сегодня, 17:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

Мендель: "Зеленский сказал Кличко отменить любые VIP-палаты"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем разговоре с главой Киевского горсовета Виталием Кличко призвал последнего убрать из столичных клиник  VIP-палаты после того, как эта информация вызвала большой резонанс в сети. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает издание ВВС.

"Владимир Зеленский действительно разговаривал с Виталием Кличко и попросил его упразднить любые VIP-палаты, которые имеют особые условия для первых лиц", - заключила она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко попытался оправдаться в своем распоряжении о подготовке палат для "элитных" пациентов.

 "Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, - такого нет, я поднял информацию по распоряжению, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все подробности",- написал Кличко.

В то же время Виталий Кличко не отрицает, что определенные отличия в лечении VIP - персон имеются. Киевский мэр пояснил, что практика "особого" подхода существует во многих странах, но касается только руководства страны, которое находится под госхраной.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52047484
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