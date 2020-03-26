Мэр Кличко опроверг информацию о VIP-палатах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о распоряжении департамента здравоохранения КГГА подготовить отдельные VIP-палаты для чиновников. Об этом столичный городской голова написал на своей странице в Facebook.

"Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, - такого нет, я поднял информацию по распоряжению, которое опубликовали СМИ. Сейчас выясняем все подробности",- написал Кличко.

В то же время Виталий Кличко не отрицает, что определенные отличия в лечении VIP - персон имеются. Киевский мэр пояснил, что практика "особого" подхода существует во многих странах, но касается только руководства страны, которое находится под госхраной.

Кличко подчеркнул, что Александровская больница является базовой для лечения больных коронавирусом. При увеличенни количества заболевших их будут размещать еще в шести больницах.





Напомним, ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что располагают приказом департамента здравоохранения КГГА об особых условиях лечения VIP-персон.

"Среди главных требований — отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями", — говорится в документе.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Виталий Кличко записал видеообращение, в котором рассказал украинцам о плане противоэпидемических мероприятий и ограничений.

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