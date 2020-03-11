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Киев уходит на карантин: Кличко закрыл все учебные учреждения и отменил массовые мероприятия

С 12 марта в Киеве вводят особые меры в связи с распространением коронавируса в Украине, по случаю чего мэр Виталий Кличко обратился к народу

сегодня, 11:41 907
Автор:

• Елена Волкова

Киев уходит на карантин: Кличко закрыл все учебные учреждения и отменил массовые мероприятия

С завтрашнего дня в Киеве вводят особые меры в связи с распространением коронавируса в Украине. Как заявил мэр Виталий Кличко, с 12 марта они ограничат образовательный процесс в вузах и школах, а также отменят все массовые мероприятия. 

Чиновник записал видеообращение, в котором рассказал украинцам о плане противоэпидемических мероприятий и ограничений. Кличко подчеркнул, что в Киеве пока нет ни одного случая инфицирования китайским вирусом, однако они решили действовать наперед и обезопасить жителей столицы. Предварительно, карантин вводят до конца этого месяца. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, народных депутатов  из-за короравируса попросили отменить все заграничные командировки. Отложить их стоит, пока ситуация с распространением инфекции в мире не стабилизируется.


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Источник: comments.ua
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