Киев уходит на карантин: Кличко закрыл все учебные учреждения и отменил массовые мероприятия

С завтрашнего дня в Киеве вводят особые меры в связи с распространением коронавируса в Украине. Как заявил мэр Виталий Кличко, с 12 марта они ограничат образовательный процесс в вузах и школах, а также отменят все массовые мероприятия.

Чиновник записал видеообращение, в котором рассказал украинцам о плане противоэпидемических мероприятий и ограничений. Кличко подчеркнул, что в Киеве пока нет ни одного случая инфицирования китайским вирусом, однако они решили действовать наперед и обезопасить жителей столицы. Предварительно, карантин вводят до конца этого месяца.

Как ранее сообщали “Комментарии”, народных депутатов из-за короравируса попросили отменить все заграничные командировки. Отложить их стоит, пока ситуация с распространением инфекции в мире не стабилизируется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!