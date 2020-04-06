"Пленки Ермака": Гео Лерос дал первые показания в СБУ

Беспартийный народный депутат Гео Лерос, в последнее время получивший известность благодаря опубликованным видео с компроматом на родного брата главы Офиса президента Андрея Ермака, прибыл в Службу безопасности Украины для дачи показаний по этому делу. Об этом сообщил его коллега с прошлого созыва Маси Найем.

Так, политический деятель сообщил, что на Лероса открыто уголовное производство по ч.2 ст.359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), а также добавлено производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК (мошенничество).

"Отдельно напоминаем, что Гео Лерос, согласно ЗУ "О предотвращении коруцпции", обличитель - физическое лицо, при наличии убеждения, что информация является достоверной, сообщила о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений этого закона, совершенных другим лицом, если такая информация стала ему известна в связи с ее трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением им службы или учебы или его участием в предусмотренных законодательством процедурах, которые являются обязательными для начала так и деятельности, прохождения службы или обучения", - указал в своем сообщении Найем.

Также он пояснил, что права обличителя возникают с момента уведомления информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. То есть для того, чтобы иметь права обличителя не нужно получить мокумент от любого правоохранительного органа.

"Обличитель не несет юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, распространения указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или иных обязанностей или обязательств. Также обличитель имеет право давать объяснения, показания или отказаться их давать", - заключил активист.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал коллективный визит сотрудников СБУ в квартиру к Гео Леросу после публикации видеороликов с Денисом Ермаком.





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