"Это недопустимо", - Венедиктова о Федине и Зверобой, которые угрожали Зеленскому

Уголовное производство, открытое против народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины по факту озвученных угроз президенту Владимиру Зеленскому, носит не столь карательных характер, как назидательный. Об этом заявила глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова в своем интервью для издания "Украинская правда".

Так, журналист издания подверг сомнению целесообразность открытия дело на слова в прямом эфире, поскольку данная угроза не представляет для самого украинского гаранта больше опасности, чем "яйца, которое бросили в Януковича".

На это Венедиктова отметила, что поскольку подозрение подписано прокурором, то обвинение доведет дело до суда и будет отстаивать свою позицию. Однако, как заметила она, дело вовсе не о серьезности угроз в адрес главы государства.

"Здесь ситуация о степени должного поведения народного депутата. Насколько у нас народные депутаты вообще понимают их задачи и миссию, для чего они пришли. И насколько наши, опять-таки, государственные институты могут вызвать уважение. Поэтому пусть устанавливает суд, но мне кажется, что такие действия, которые были продемонстрированы данным народным депутатом, они неприемлемы", - заключила генеральный прокурор.

Также она подчеркнула, что ей не может прийти в голову мысль, что такой инцидент был бы возможен в ряде прогрессивных западных стран.

"Я вообще не представляю, просто не представляю себе, что такое могло бы произойти в США или в Европейском Союзе", - резюмировала Ирина Венедиктова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что делом Софии Федины вплотную занялось Госбюро расследований.









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