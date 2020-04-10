ГБР проводит обыск в доме экс-нардепа Черновол

ГБР с самого утра проводит обыск в доме экс-нардепа Татьяны Черновол. Дело касается событий времен Евромайдана, написала в Facebook политик.

В дом, который находится в селе Гора недалеко от Киева, спецназ Государственного бюро расследований нагрянул около 6-ти утра. Бывшая депутатка от "Народного фронта" живет там вместе со своими двумя детьми. Силовики вручили Черновол постановление Печерского суда и тут же принялись за дело.

В постановлении говорится о том, что обыски связаны с делом времен Евромайдана. Основанием для начала уголовного производства стал захват в феврале 2014-го офиса Партии регионов, который расположен на улице Липской в Киеве. События происходили сразу же после массовых расстрелов участников революции на Майдане.

Татьяна Черновол опубликовала фото постановления суда. Из него следует, что ищут сотрудники ГБР, в частности, одежду, в которой женщина ходила на Майдан: курточку, штаны и шлем.

Вскоре об обысках у экс-нардепа написал и нынешний депутат из "Европейской солидарности" - Николай Княжицкий. Он утверждает, что Черновол пытаются "добить", а защитить ее некому. Муж политика, напомним, погиб на фронте.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ГБР вручило подозрение Татьяне Черновол.

Фото: Facebook/Тетяна Чорновол

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