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ГБР проводит обыск в доме экс-нардепа Черновол

С обысками в дом экс-нардепа Татьяны Черновол сотрудники ГБР пришли по делу Евромайдана.

сегодня, 09:55
Автор:

• Виолетта Комаровская

ГБР проводит обыск в доме экс-нардепа Черновол

ГБР с самого утра проводит обыск в доме экс-нардепа Татьяны Черновол. Дело касается событий времен Евромайдана, написала в Facebook  политик. 

В дом, который находится в селе Гора недалеко от Киева, спецназ Государственного бюро расследований нагрянул около 6-ти утра. Бывшая депутатка от "Народного фронта" живет там вместе со своими двумя детьми. Силовики вручили Черновол постановление Печерского суда и тут же принялись за дело. 

В постановлении говорится о том, что обыски связаны с делом времен Евромайдана. Основанием для начала уголовного производства стал захват в феврале 2014-го офиса Партии регионов, который расположен на улице Липской в Киеве. События происходили сразу же после массовых расстрелов участников революции на Майдане. 

Татьяна Черновол опубликовала фото постановления суда. Из него следует, что ищут сотрудники ГБР, в частности, одежду, в которой женщина ходила на Майдан: курточку, штаны и шлем. 

Вскоре об обысках у экс-нардепа написал и нынешний депутат из "Европейской солидарности" - Николай Княжицкий. Он утверждает, что Черновол пытаются "добить", а защитить ее некому. Муж политика, напомним, погиб на фронте.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что ГБР вручило подозрение Татьяне Черновол. 

Фото: Facebook/Тетяна Чорновол


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Источник: https://www.facebook.com/tchornovol?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAGh8eryHsDeYu4qUWKcUEurcbPvtpEKytGeCx1M5mJ5vsUZ_-2WIS5DjGydnP_N0pkeQYy5Z6esv9Q&hc_ref=ARSSIJMgGS9kGrrQ1xMoZPyF2kEc4OY-gD5zh_V86hD4TAhS7cEmDSFfMqyX6AlLM-A&fref=nf
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