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Экс-нардеп Черновол получила подозрение от ГБР

Активистке Татьяне Черновол грозит до трех лет ограничения свободы

сегодня, 11:16
Автор:

• Сергей Медведев

Экс-нардеп Черновол получила подозрение от ГБР

Сотрудники теруправления Государственного бюро расследований уведомили экс-нардепа Татьяну Черновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает  пресс-служба ГБР.

Общественную активистку подозревают по ч.1 ст. 171 ККУ (препятствие журналистской деятельности). Как установило следствие, 18 октября 2019 года экс-нардеп выхватила у журналиста мобильный телефон, с помощью которого он осуществлял видеозапись. Инцидент произошел во время судебного заседания. В случае, если вину активистки докажут, Черновол грозит до трех лет ограничения свободы.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее бывшая народная депутатка Татьяна Черновол подала в СБУ заявление о совершении государственной измены Председателя Офиса Президента Андрея Богдана.


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Источник: https://dbr.gov.ua/
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