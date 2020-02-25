Экс-нардеп Черновол получила подозрение от ГБР

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Сотрудники теруправления Государственного бюро расследований уведомили экс-нардепа Татьяну Черновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Общественную активистку подозревают по ч.1 ст. 171 ККУ (препятствие журналистской деятельности). Как установило следствие, 18 октября 2019 года экс-нардеп выхватила у журналиста мобильный телефон, с помощью которого он осуществлял видеозапись. Инцидент произошел во время судебного заседания. В случае, если вину активистки докажут, Черновол грозит до трех лет ограничения свободы.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее бывшая народная депутатка Татьяна Черновол подала в СБУ заявление о совершении государственной измены Председателя Офиса Президента Андрея Богдана.
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