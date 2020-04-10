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ГБР объявило подозрение в убийстве Татьяне Черновол

Экс-нардепа Татьяну Черновол обвиняют в убийстве во время Евромайдана

сегодня, 13:08 1652
Автор:

• Татьяна Веремеева

ГБР объявило подозрение в убийстве Татьяне Черновол

Государственное бюро расследований сообщили экс-депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Об этом говорится в сообщении на сайте Бюро.

Татьяне Черновол предъявили подозрение в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, в сообщении ГБР говорится, что согласно предварительной информации, 18 февраля 2014 года Черновол выступила в роли руководителя группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева, где размещался офис одной из партий. В офисе на тот момент находился один из сотрудников, который в результате поджога погиб.

Напомним, ГБР сегодня с самого утра проводили обыск в доме экс-нардепа Татьяны Черновол. Дело касается событий времен Евромайдана. В дом, который находится в селе Гора недалеко от Киева, спецназ Государственного бюро расследований нагрянул около 6-ти утра. Бывшая депутатка от "Народного фронта" живет там вместе со своими двумя детьми. Силовики вручили Черновол постановление Печерского суда и тут же принялись за дело.


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