Татьяна Черновол уверена, что займет должность генерального прокурора

Экс-нардеп от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол рассказала, что большинство преступлений режима бывшего президента Украины Виктора Януковича было так и не расследовано из-за того, что его сторонники обладали большими капиталами и имели возможность откупиться. Об этом она заявила в интервью журналисту Янине Соколовой.

Так, по словам Черновол, лидеры "Антимайдана", а значит, приспешники беглого гаранта Конституции Януковича, капитализировали миллиарды долларов и на протяжении следующих пяти лет имели возможность откупаться от уголовного преследования.

"Поэтому основная ошибка прошлой власти, которая пришла после Майдана, это то, что не были отобраны деньги и не возвращены в бюджет. Я считаю, мы проиграли из-за того, что в 2015 году не приняли закон о конфискации 1,5 млрд долларов у Януковича. Тогда по этому закону шла серьезная борьба и многие его просто не поддержали", - отмечает Черновол.

Бывший парламентарий призналась, что до сих пор не понимает, как люди, которые стояли на Евромайдане с первого до последнего дня, не поддержали инициативу по конфискации ворованных у государства денег.

"Я считаю, что "моя песенка еще не спета", я еще стану генеральным прокурором и первое, чем я буду заниматься на этой должности - это возвращение активов", - заверяет Черновол.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-нардеп Татьяна Черновол отправлена под домашний арест, который стал мерой пресечения в деле о подозрении в убийстве в 2014 году в рамках событий Революции Достоинства.

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