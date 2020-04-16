"Черновол пошла домой": суд избрал меру пресечения экс-нардепу, обвиняемой в убийстве

Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Татьяна Черновол, которая выступает обвиняемой в убийстве, совершенном в ходе событий на Евромайдане, по решению суда отправлена под домашний арест 24/7 на два месяца. Об этом передает агентство "РБК-Украина" из зала заседания, где рассматривалась мера пресечения для Черновол.

Экс-нардепу предписано являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Отметим, что Татьяну Черновол подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно заступился за своего политического оппонента Татьяну Черновол в день, когда ей были предъявлены обвинения от Госбюро расследований. По его словам, Черновол была на Майдане, как и сотни тысяч украинцев, и участвовала в гражданских протестах. Кроме того, министр назвал ее талантливым журналистом, эмоциональным политиком и отметил, что даже ее окружение часто злится на нее за прямоту и жесткую риторику.





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