"Черновол пошла домой": суд избрал меру пресечения экс-нардепу, обвиняемой в убийстве

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7030.25
ETH/USD
171.69
LTC/USD
42.60
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.86
RUB/UAH
0.37
Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Татьяна Черновол, которая выступает обвиняемой в убийстве, совершенном в ходе событий на Евромайдане, по решению суда отправлена под домашний арест 24/7 на два месяца. Об этом передает агентство "РБК-Украина" из зала заседания, где рассматривалась мера пресечения для Черновол.
Экс-нардепу предписано являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.
Отметим, что Татьяну Черновол подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно заступился за своего политического оппонента Татьяну Черновол в день, когда ей были предъявлены обвинения от Госбюро расследований. По его словам, Черновол была на Майдане, как и сотни тысяч украинцев, и участвовала в гражданских протестах. Кроме того, министр назвал ее талантливым журналистом, эмоциональным политиком и отметил, что даже ее окружение часто злится на нее за прямоту и жесткую риторику.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости