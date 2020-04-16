Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.04.2020

BTC/USD

7030.25

ETH/USD

171.69

LTC/USD

42.60

НБУ 16.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал "Черновол пошла домой": суд избрал меру пресечения экс-нардепу, обвиняемой в убийстве
НОВОСТИ Все новости

"Черновол пошла домой": суд избрал меру пресечения экс-нардепу, обвиняемой в убийстве

Бывший народный депутат Татьяна Черновол отправилась под круглосуточный домашний арест

сегодня, 18:21
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Черновол пошла домой": суд избрал меру пресечения экс-нардепу, обвиняемой в убийстве

Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Татьяна Черновол, которая выступает обвиняемой в убийстве, совершенном в ходе событий на Евромайдане, по решению суда отправлена под домашний арест 24/7 на два месяца. Об этом передает агентство "РБК-Украина" из зала заседания, где рассматривалась мера пресечения для Черновол.

Экс-нардепу предписано являться к следователю и суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Отметим, что Татьяну Черновол подозревают в том, что во время Майдана в феврале 2014 года она подожгла офис Партии регионов в Киеве, в результате чего погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно заступился за своего политического оппонента Татьяну Черновол в день, когда ей были предъявлены обвинения от Госбюро расследований.  По его словам, Черновол была на Майдане, как и сотни тысяч украинцев, и участвовала в гражданских протестах. Кроме того, министр назвал ее талантливым журналистом, эмоциональным политиком и отметил, что даже ее окружение часто злится на нее за прямоту и жесткую риторику.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sud-izbral-meru-presecheniya-chernovol-1587025783.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...