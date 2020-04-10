«Пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно»: Аваков заступился за задержанную сегодня Черновол

Адвокат Януковича, а ныне замглавы ГБР Александр Бабиков "наплевал на конфликт интересов, как руководитель ДБР, и инспирировал дело против Татьяны Черновол - личного врага Януковича", заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!", - говорится в публикации.

По его словам, Черновол была на Майдане, как и сотни тысяч украинцев, и участвовала в гражданских протестах. Кроме того, министр назвал ее талантливым журналистом, эмоциональным политиком и отметил, что даже ее окружение часто злится на нее за прямоту и жесткую риторику.

По словам Авакова, неподсудных в стране нет - и быть не должно, а все герои и прокуроры должны отвечать на предъявленные обвинения. Однако то, что происходит в отношении Черновол, "неадекватно и постыдно", уверен министр.

"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня, - заявил Аваков. - Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя!".

Напоследок он добавил, чтобы бывший адвокат экс-президента Януковича не мешал отстраивать страну.

"Пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" - написал Аваков.

Добавим, что его коллеги из МВД Артем Шевченко и Антон Геращенко также по примеру Авакова обратились к Бабикову в соцсетях, написав: "Бабиков, я тоже был на Майдане, приходите за мной!".

Напомним, сегодня ГБР объявило подозрение в убийстве Татьяне Черновол.

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