Скандал с американскими биолабораториями в Украине только начинается, – политический обозреватель

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Появление новых подробностей о военных
биолабораториях Пентагона говорит о том, что скандал только начинается. Об этом
пишет в
своей колонке на портале "Корреспондент" политический обозреватель Денис
Селезнев.
Обозреватель отмечает, что признание
посольства США в том, что американские биолаборатории в Украине работают в
интересах Пентагона, то есть носят, по сути, военный характер, вызвало ажиотаж
в СМИ и соцсетях. Он полагает, что так как появляются новые подробности,
скандал только набирает обороты.
Селезнев заявляет, что с сайта
посольства США исчезла информация о том, что две биолаборатории занимались
экспериментами на людях. Обозреватель отмечает, что эта информация исчезла за
несколько дней до обращения Виктора Медведчука к президенту Владимиру Зеленскому
с требованием дать официальную оценку работе биолабораторий Пентагона.
По словам Дениса Селезнева информация на
сайте посольства, судя по всему, изменилась 9 апреля, когда в украинской версии
новости появились правки и полностью новая англоязычная страница, на которой
осталась только информация о том, как США помогают Украине развивать науку и
безопасность.
Депутатское обращение народных депутатов
Виктора Медведчука и Рената Кузьмина на имя президента Украины Зеленского,
премьер-министра и прочих высших чиновников о законности функционирования
американских лабораторий на территории Украины, по словам Селезнева, появилось
спустя три дня.
"Выглядит так, что американцам стало
известно о том, что представители "Оппозиционной платформы – За жизнь"
собирают информацию из разных источников о работе биолабораторий, поэтому
посольство США решило сыграть на опережение. В этом не было бы никакого смысла,
если бы с назначением и работой этих центров было бы все так гладко, как
пишется сейчас в версии американского посольства, прилизанной на фоне скандала",
– отмечает обозреватель.
По словам Дениса Селезнева, Виктор
Медведчук продолжит свою системную работу по сбору информации о работе военных
биолабораторий США в нашей стране.
Ранее "Комментарии" писали, что глава
политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук явно озадачил
Пентагон США, когда уличил американское посольство в попытке удалить
компрометирующие материалы со своего сайта.
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