Скандал с американскими биолабораториями в Украине только начинается, – политический обозреватель

Появление новых подробностей о военных биолабораториях Пентагона говорит о том, что скандал только начинается. Об этом пишет в своей колонке на портале "Корреспондент" политический обозреватель Денис Селезнев.



Обозреватель отмечает, что признание посольства США в том, что американские биолаборатории в Украине работают в интересах Пентагона, то есть носят, по сути, военный характер, вызвало ажиотаж в СМИ и соцсетях. Он полагает, что так как появляются новые подробности, скандал только набирает обороты.

Селезнев заявляет, что с сайта посольства США исчезла информация о том, что две биолаборатории занимались экспериментами на людях. Обозреватель отмечает, что эта информация исчезла за несколько дней до обращения Виктора Медведчука к президенту Владимиру Зеленскому с требованием дать официальную оценку работе биолабораторий Пентагона.

По словам Дениса Селезнева информация на сайте посольства, судя по всему, изменилась 9 апреля, когда в украинской версии новости появились правки и полностью новая англоязычная страница, на которой осталась только информация о том, как США помогают Украине развивать науку и безопасность.

Депутатское обращение народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина на имя президента Украины Зеленского, премьер-министра и прочих высших чиновников о законности функционирования американских лабораторий на территории Украины, по словам Селезнева, появилось спустя три дня.

"Выглядит так, что американцам стало известно о том, что представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" собирают информацию из разных источников о работе биолабораторий, поэтому посольство США решило сыграть на опережение. В этом не было бы никакого смысла, если бы с назначением и работой этих центров было бы все так гладко, как пишется сейчас в версии американского посольства, прилизанной на фоне скандала", – отмечает обозреватель.

По словам Дениса Селезнева, Виктор Медведчук продолжит свою системную работу по сбору информации о работе военных биолабораторий США в нашей стране.

Ранее "Комментарии" писали, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук явно озадачил Пентагон США, когда уличил американское посольство в попытке удалить компрометирующие материалы со своего сайта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!