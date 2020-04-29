Политолог: "Медведчук разоблачил биолаборатории США, американцы не были к этому готовы"

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук явно озадачил Пентагон США, когда уличил американское посольство в попытке удалить компрометирующие материалы со своего сайта. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Александр Зубченко.
По убеждению эксперта, американцы явно были не готовы к тому, что все их действия отслеживаются и фиксируются экспертами, профессионально разбирающимися в проблематике работы биолабораторий Пентагона.
"Поэтому они сработали халтурно: страница с документом под названием Biological Threat Reduction Programпоявилась на сайте посольства только 9 апреля 2020 года. За три дня до регистрации депутатского запроса Медведчука и Кузьмина по поводу биолабораторий в секретариате Верховной Рады", - пишет Зубченко.
Далее он поясняет, что посольство США удалило из программы работы биолабораторий пункт "консолидация особо опасных патогенов в современных сооружениях III-го уровня биобезопасности, а этот уровень касается опасных вирусов и болезней."Почему американцы удалили этот пункт? Прежде всего, в свете официального признания факта наличия в Украине военных лабораторий США, курирование посольством минимум двух лабораторий предпоследнего класса защиты косвенно подтверждает возможность проведения экспериментов с возбудителями максимального уровня опасности. Если есть третий класс защиты, то может быть и другой, более высокий, верно?", - обозначил Зубченко.
Политолог уверен, что подобные эксперименты с живыми организмами не исключают и проведение опытов над людьми, поэтому Виктор Медведчук намеренно затеял системную игру, чтобы вывести США на признание собственного участия в сомнительных процессах.
"И главный вопрос: какая еще шокирующая информация может вылезти на поверхность? Вместе с Медведчуком очевидно работает команда экспертов, которая располагает интересным материалом. Явно началась суета в американском посольстве", - завершает публикацию аналитик.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук готов внести оплату за тестирование украинцев на наличие коронавируса по сценарию Австрии из собственных средств.
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