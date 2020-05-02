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«Будем отвечать только после ваших однопартийцев»: мэр Черкасс Бондаренко записал видео к Зеленскому

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что «Черкассы будут сопротивляться»

сегодня, 16:25
Автор:

• Таисия Ерохина

«Будем отвечать только после ваших однопартийцев»: мэр Черкасс Бондаренко записал видео к Зеленскому

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, на которого открыто уголовное производство в связи с ослаблением карантинных мероприятий в городе, записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видео размещено на странице мэра в Facebook.

По словам Бондаренко, он записал видео именно с той аллеи, где впервые Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты.

"Как раз это начиналось с Черкасс. И я коротко хочу сказать: господин президент, я думал, что когда вы победите, в стране будет закон один для всех, придет весна, у нас зелено, и "будем сажать". Только не городских голов, а коррупционеров, - сказал Бондаренко. - Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство. Я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр"".

Бондаренко добавил, что Черкассы "готовы отвечать, но только после однопартийцев" гаранта.

"А сейчас, как в том фильме про Крым: "Черкассы будут сопротивляться", - заявил Бондаренко.

Мэр напомнил, что Черкассы – это свободный казацкий город. И заметил, что смогут объединить Украину, ведь "никто в жизни не одолел Черкассы, Холодный Яр, дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко"

Напомним, президент вчера в традиционном обращении ситуацию с отменой карантина в Черкассах назвал "попыткой заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей", напомнив об обязательной юридической ответственности.

Как сообщалось, отвечая на предупреждение министра МВД Арсена Авакова, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился ко всем топ-чиновникам Украины.


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Источник: https://comments.ua
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